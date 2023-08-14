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فيلم بيت الروبي يحقق 437 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
03:06 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
بيت الروبي

بيت الروبي

جاء فيلم بيت الروبي بطولة الفنانين كريم عبد العزيز، ومحمود كريم عبد العزيز، في المرتبة الثالثة بدور العرض، حيث بلغت إيرادات الفيلم أمس نحو 437 ألف جنيه، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

كريم عبدالعزيز يدخل دائرة الأعلى إيرادا

ونجح الفنان كريم عبد العزيز، في دخول دائرة الأعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية، حيث حافظ على مكانته بفيلمه الأخير بيت الروبي، الذي طرح في موسم أفلام عيد الأضحى.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة كريم عبد العزيز بزوجته نور اللبنانية، ودور السوشيال ميديا في حياتهما وتأثيرها على علاقتهما بشكل ملحوظ، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في السينمات.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.