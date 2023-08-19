«الأرصاد»: أجواء صيفية معتدلة ورياح تلطف الأجواء ليلا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ الأجواء الصيفية المعتدلة التي نشهدها منذ عدة أيام مستمرة، ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 33 درجة مئوية ونشعر بها وكأنها 35 درجة مئوية نتيجة وجود نسب رطوبة، نظرا لتأثرنا بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل معتدلة ومنخفضة بدرجات حرارتها ولكنها محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

كتل هوائية تؤدي لارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنَّ هذه الكتل الهوائية تؤدي لارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار، بالإضافة لامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا، وهذا المنخفض الجوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، خصوصا فترات الصباح، مما يساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير فترات الصباح.

نشعر بالأجواء الحارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه مع فترات النهار وسطوع أشعة الشمس نشعر بالأجواء الحارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية للبلاد، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، مشيرة إلى أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس نشعر بانخفاض درجات الحرارة، خصوصا مع وجود نشاطا للرياح سرعاته بين الـ30 كيلومترا/ساعة، و35 كيلومترا/ساعة، مما يساعد على الشعور بنسب رطوبة أقل والشعور بانخفاض درجات الحرارة، والأجواء المعتدلة فترات الليل.