مناطق تستمر فيها «السحب» وتشكل السيول.. «الأرصاد» توضحها

شهدت البلاد على مدار الأسبوع الماضي، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وهناك بعد المناطق التي شهدت تكون سحب وسقوط أمطار، ما أثار تساؤلا هل ستمر هذه الأجواء في تلك المناطق؟، وبحسب ذلك كشفت هيئة الأرصاد عن استمرار فرص تكون السحب على مرتفعات كاترين بسبب الطبيعة الجغرافية، وقد تتساقط الأمطار هناك كما تتشكل السيول في الأودية.

سبب تساقط الأمطار والسيول

فسرت هيئة الأرصاد الجوية سبب تساقط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، موضحة أنه ليس شيئا غريبا، حيث يرجع ذلك إلى ظاهرة الحزام المداري، وهو عبارة عن خط وهمي، يفصل الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، كما أنه يتذبذب عند خط الاستواء شمالا وجنوبا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول.

وفيما يخص طقس الساعات المقبلة، توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة والرطوبة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما أن من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

حالة الطقس اليوم

جاءت درجات الحرارة اليوم بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.