هل تصل السيول إلى القاهرة الكبرى اليوم؟.. «الأرصاد» توضح

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت، حيث تستمر موجة سقوط الأمطار والسيول على مدار الساعات المقبلة.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

توقعات سيول وأمطار

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأكد خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، أن السيول المتوقعة لن تصل إلى القاهرة الكبرى، وستقتصر على المناطق المذكورة أعلاه.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 33 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 33 24.

الإسماعيلية 35 23.

السويس 34 24.

العريش 32 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 35 25.

نخل 36 16.

كاترين 33 16.

الطور 35 27.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 40 30.

الاسكندرية 31 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 24.

السلوم 32 22.

سيوة 35 22.

رأس غارب 39 29.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 41 30.

شلاتين 39 30.

حلايب 34 29.

أبو رماد 35 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 40 25.

قنا 42 27.

الأقصر 42 26.

أسوان 43 28.

الوادي الجديد 40 25.

أبو سمبل 39 28.