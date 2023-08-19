درجات الحرارة اليوم.. «الأرصاد» تحذر من سيول سانت كاترين واضطراب الملاحة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، متوقعة أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل يكون معتدل الحرارة والرطوبة وخاصة لى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من السطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

تحذير من اضطراب الملاحة وتساقط أمطار

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح على الوجه البحري وشمال البلاد، حيث تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و3 متر.

وهناك احتمال لفرص سقوط أمطار بنسبة 40%، خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت 19 أغسطس، كالتالي:

القاهرة 33 25.

العاصمة الإدارية 33 25.

أكتوبر 34 24.

بنها 33 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 33 24.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 33 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 32 24.

دمياط 31 24.

الإسماعيلية 35 22.

السويس 35 23.

العريش 31 24.

رفح 31 24.

رأس سدر 35 25.

نخل 35 21.

كاترين 34 18.

الطور 35 28.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 41 30.

الاسكندرية 31 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 31 24.

السلوم 34 23.

سيوة 37 21.

رأس غارب 39 28.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 39 29.

شلاتين 41 31.

حلايب 37 29 .

أبو رماد 38 29.

رأس حدربة 38 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 37 23.

أسيوط 37 23.

سوهاج 40 26.

قنا 44 27.

الأقصر 44 27.

أسوان 45 29.

الوادي الجديد 41 25.

أبو سمبل 44 28.