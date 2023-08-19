عضو لجنة العفو الرئاسي: الجمهورية الجديدة قائمة على الحريات

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّّ إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي يؤكّد أنَّ الجمهورية الجديدة قائمة على الحريات، واحترام كرامة كل إنسان، ومساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير، فضلًا عن أن لجنة العفو الرئاسي تمكّنت من تحقيق سياسية حقيقية، وهو ما يرسخ مبادئ الديموقراطية في الجمهورية الجديدة.

دور لجنة العفو الرئاسي

وأكّد عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ دور اللجنة يسهم بشكل كبير في بناء الجمهورية الجديدة، التي جاءت تقوم على مبادئ الديموقراطية، لافتًا إلى أنَّ الدولة المصرية والقيادة السياسية تعمل جاهدة على دعم اللجنة ودورها، وظهر ذلك في الكثير من الأمور، أبرزها الاستجابة للقوائم والتفاعل معها.

دعم القيادة السياسية للعفو الرئاسي

كما أشار «السقا» إلى أنَّ القيادة السياسية، تحرص على الانتهاء من ملف المحبوسين، وتعمل على تذليل العقبات أمام اللجنة لأداء دورها، وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، أنَّ الدولة المصرية تمتلك فلسفة واضحة للتعامل مع هذا الملف، وهو ما ظهر من خلال توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى، قائلًا: «هناك إرادة واضحة من قبل الرئيس السيسي والقيادة السياسية في مصر للتنفيذ السريع بالعفو عن الأسماء التي يتمّ تقديمها من قبل اللجنة، وهو ما يؤكّد وجود إرادة جادة ورؤية شاملة مع هذا الملف».