إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة في مشاجرة اندلعت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي ثم مشاجرة استخدم خلالها الطرفين الأسلحة البيضاء والشوم، فيما تمكنت الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها، وجرى نقل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بمدينة أبشواي بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص بالمشاجرة

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص منهم شاب يدعى محمد مصطفى، 32 سنة، والذي جرى نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة تابعة لمرفق إسعاف محافظة الفيوم، واثنين آخرين جرى نقلهما بمعرفة الشرطة إلى مستشفى أبشواي المركزي، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ضبط طرفي المشاجرة

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، والذين تبادلا الاتهامات فيما بينهما وألقى كل منهما اللوم على الآخر في اندلاع المشاجرة بينهم.

عقوبة التعدي بالضرب

من ناحيتها كشفت سماهر خيرالله، محامية والحاصلة على ماجستير في القانون، أنّ عقوبة التعدي بالضرب في القانون المصري، يتضمن جزأين، جزء خاص بالإصابات أقل من 21 يومًا، وجزء بالإصابات التي تحتاج إلى علاج لفترة أكثر من 21 يومًا، مُشيرةً إلى أنّه في الحالة الأولى حينما تكون الإصابات بسيطة وعلاجها يستغرق أيام قليلة لا تصل إلى 21 يومًا، فإنّ عقوبة المتهم تكون الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة مالية، أو كلاهما معًا بحسب القاضي.

وأضافت خيرالله، أنّه في حالة كانت إصابة المجني عليها تحتاج إلى علاج أكثر من 21 يومًا، أو تعطله عند أدائه أشغاله طوال 21 يومًا أو أكثر فإنّ عقوبة المتهم تكون الحبس لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية.

عقوبة إحداث عاهة

وكشفت أنّه في حالة تسبب الضرب في إحداث عاهة للمجني عليه فإنّ العقوبة تكون مشددة، حيث يعاقب المتهم في هذه الحالة بالسجن لفترة تتراوح بين 3 وحتى 5 سنوات، فيما يتم تشديد العقوبة أكثر إذا كان الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد حيث تتراوح العقوبة بين 5 وحتى 10 سنوات.