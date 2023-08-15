رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 في محافظة الفيوم

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 في محافظة الفيوم، إذ جرى توفيرها عبر رابط إلكتروني خصصته مديرية التربية والتعليم، وذلك بعدما اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، بنسبة نجاح بلغت نحو 98.82% لمدارس الإعدادية العامة، و92.8% لمدارس الإعدادية المهنية، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 بمحافظة الفيوم، وخطوات الحصول عليها في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم في كل مكان.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، أنّه يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الدور الثاني عبر الخطوات الآتية:

- الدخول على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس من خلال الضغط هنا.

- اختيار الفصل الدراسي (2022/2023) آخر العام.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- الضغط على كلمة بحث وستظهر النتيجة فورًا.

14 ألف طالب أدوا الامتحانات

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الثاني 2023 في الشهادة الإعدادية، قد بلغ نحو 14089 طالبا وطالبة، نجح منهم 11450 طالبا وطالبة، ورسب 2639 طالبا وطالبة، فيما تقدّم 14 طالبًا وطالبة للامتحانات من المدارس الإعدادية نجح منهم 13 طالبا.

تجدر الإشارة إلى أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 في محافظة الفيوم، قد انطلقت في 24 يوليو الماضي واستمرت لنحو أسبوع وانتهت في 31 من الشهر نفسه