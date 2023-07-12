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السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات التالجو على خط «القاهرة– الإسكندرية»

كتب:

كريم روماني
04:03 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
قطار التالجو- أرشيفية

قطار التالجو- أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مواعيد قطارات التالجو على خط «القاهرة- الإسكندرية»، موضحة أن هذه النوعية من القطارات توفر خدمات مختلفة ومتميزة لجمهور الركاب، أبرزها أنها مزودة بشاشات عرض ذكية وكاميرات مراقبة، فضلاً عن مساحات واسعة في العربات للتحرك بسهولة ويسر.

مواعيد قطارات التالجو على خط «القاهرة – الإسكندرية»

قطار رقم 2025

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00.

- يصل القطار إلى سيدي جابر الساعة 10:14 ويتحرك منها الساعة 10:23.

- يصل القطار الساعة 10:30 إلى محطة الإسكندرية.

قطار رقم 2023

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 14:00.

- يصل القطار إلى محطة سيدي جابر الساعة 16:14 ويتحرك منها الساعة 16:23

- يصل القطار إلى محطة الإسكندرية الساعة 16:30

قطار رقم 2027

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 19:00

- يصل القطار إلى محطة سيدي جابر الساعة 21:14 ويتحرك منها الساعة 21:23

- يصل القطار إلى محطة الإسكندرية الساعة 21:30.

قطار رقم 2022

- يقوم القطار من محطة الإسكندرية الساعة 7:00

- يصل القطار إلى محطة سيدي جابر الساعة 7:08 ويتحرك منها 7:20

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 9:35

قطار رقم 2024

- يقوم القطار من محطة الإسكندرية 14:00

- يصل القطار إلى محطة سيدي جابر الساعة 14:08 ويتحرك منها الساعة 14:17

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 16:30

قطار رقم 2026

- يقوم القطار من محطة الإسكندرية الساعة 18:50

- يصل القطار إلى محطة سيدي جابر الساعة 18:58 ويتحرك منها الساعة 19:05

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 21:20.

قطار 2022 يقوم الساعة 9:00 صباحاً من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.