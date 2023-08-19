«الأرصاد» تحذر من سيول سانت كاترين واضطراب الملاحة بخليج السويس (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ فرص الأمطار متوقع أن تستمر معنا اليوم وعلى مدار الـ48 ساعة المقبلة، وهي أمطار بين الخفيفة لمتوسطة أحيانًا وقد تكون رعدية على بعض أماكن من جنوب سيناء، مثل سانت كارتين ودهب وطابا، وهذه الأماكن سيكون عليها فرص أمطار ونتيجة الطبيعة الجبلية الموجودة في سانت كاترين من الممكن أن تؤدي لتشكل بعض السيول على مرتفعات سانت كاترين.

أمطار تمتد لبعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنَّ الأمطار سوف تمتد لبعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وهي أمطار خفيفة ورعدية على مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم، وكل هذه المناطق معرضة لسقوط الأمطار الخفيفة، مشيرة إلى أنَّ الشبورة المائية مستمرة اليوم فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهذه الشبورة تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع فترات سطوه أشعة الشمس.

اضطراب الملاحة بخليج السويس

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ اضطراب الملاحة بخليج السويس مازال مستمرا، وارتفاع الأمواج سيصل لـ3 أمتار، وخليج السويس غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، ولكن البحر الأحمر والمتوسط مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة وكل الأنشطة البحرية، ومعظم الظواهر اليوم غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.