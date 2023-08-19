أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت.. استقرار ملحوظ

يحرص كثير من المواطنين على شراء احتياجتهم الغذائية خلال إجازة نهاية الأسبوع، لذا يرغبون في معرفة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت، والتي سجلت استقرارا ملحوظا في كل الأنواع داخل سوق العبور.

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت من داخل السوق، كالتالي:

استقرار أسعار الفاكهة

سجل سعر العنب البناتي الأصفر 9 إلى 15 جنيها، وكيلو عنب البناتي الأحمر من 9 إلى 15 جنيها، وكيلو العنب الكرمسن من 12 إلى 18 جنيها، والعنب الرومي الأحمر من 9 إلى 13 جنيها.

أما كيلو تفاح المصري فتراوح من 16 إلى 26 جنيها، وكيلو البلح السماني من 9 إلى 13 جنيها، وكيلو بلح الزغلول من 9 إلى سعر 15 جنيها، وبلح الرملي من 7 إلى سعر 10 جنيهات، والبلح السلمي من 10 إلى 20 جنيها، وكيلو البلح السيوي من 30 إلى 40 جنيها، وكيلو التين البرشومي من 6 إلى 14 جنيها، وكيلو الجوافة من 6 إلى 12 جنيها، وكيلو الرمان من 7 إلى 15 جنيها.

وسجل سعر كيلو البرقوق المستورد 30 جنيها، وكيلو كمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيها، وكيلو كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيها، وكيلو أناناس من 50 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أما أسعار الخضروات فشهدت استقرارا ملحوظا، حيث تراوح كيلو الطماطم من 4.5 إلى 7.5 جنيه، وكيلو البطاطس من 7 إلى 10 جنيهات، وكيلو البصل من 9 إلى 17 جنيها، وكيلو الكوسة من 7 إلى 9 جنيهات، وخيار الصوب من 12 إلى 15 جنيها، وكيلو الخيار البلدي من 8 إلى 12 جنيها، وكيلو البامية من 25 إلى 30 جنيها، وكيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 24 إلى 30 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

تراوح سعر سمك البلطي من 68 إلى 78 جنيها، ونوع آخر من 65 إلى 67 جنيها، وكيلو البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيها، وكيلو فلية بلطي من 40 إلى 200 جنيه، بحسب الحجم.

وتراوح سعر سمك الدنيس من 100 إلى 160 جنيها، وكيلو الجمبري من 180 إلى 300 جنيه، أو من 100 إلى 250 جنيها، والجمبري من 80 إلى 170 جنيها، بحسب الحجم والكمية.