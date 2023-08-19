حالة البحر في الإسكندرية اليوم.. رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي

شهدت حالة البحر في الإسكندرية اليوم، ارتفاع الأمواج في شواطئ العجمي غرب الإسكندرية، حيث رفعت عليها الرايات الحمراء والصفراء، فيما استقرت حالة البحر على شواطئ القطاع الشرقي، ما تبعها رفع الرايات الخضراء والسماح للمصطافين النزول إليها بشكل آمن.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه نظرا لارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الأمواج، فقد تم رفع الرايات الحمراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية غربا ومنع نزول المواطنين تجنبا للغرق.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربا

وأضاف «عبد الرازق»، في بيان اليوم، أن شواطئ الإسكندرية غربا أو ما تسمى القطاع الغربي وتعرف أيضا بمسمى «شواطئ العجمي»، فتم رفع الرايات الحمراء عليها وحققت نسب إشغال 30%، بينما رفعت معظم شواطئ القطاع الشرقي الرايات الخضراء وحققت نسب اشغال 50%.

تعليمات رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربا

وأوضح أنه بمجرد رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربا، يتم التأكيد على التالي:

- تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل.

- تواجد عمال أبراج المراقبة.

- تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ والمسعفين.

- منع نزول البدالات.