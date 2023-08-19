أسعار المانجو في سوق العبور اليوم السبت.. عويس تبدأ من 25 جنيها

حافظت أسعار المانجو اليوم السبت على استقرارها في أسواق الجملة والذي من المفترض أن تسجل ثبات في منافذ التجزئة، شأنها شان الخضروات والفاكهة بفضل توافر السلعة بكثرة في الشوادر.

ووفق المعلن في الموقع الرسمي لسوق العبور، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار المانجو اليوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، التي جاءت كالتالي:

أسعار المانجو السبت في سوق العبور

سعر كيلو مانجو عويس من سعر 25 إلى سعر 45 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو هندي من سعر: 15 إلى سعر 27 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو تيمور من سعر 15 إلى سعر 27 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو زبدية من سعر 15 إلى سعر 20 جنيهًا

سعر كيلو مانجو بلدي من سعر 9 إلى سعر 15 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو فونس من سعر 15 إلى سعر 27 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو فص من سعر 30 إلى سعر 60 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو دبشه من سعر 15 إلى سعر 21 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو صديقة من سعر 15 إلى سعر 27 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو جولك من سعر 15 إلى سعر 21 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو سكرى من سعر 15 إلى سعر 23 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو بيض العجل من سعر 14 إلى سعر 20 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو سنارة من سعر 14 إلى سعر 20 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو فجر كلان من سعر 11 إلى سعر 19 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو تومي من سعر 11 إلى سعر 19 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو كيت من سعر 11 إلى سعر 19 جنيهًا.