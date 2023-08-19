شهادات ادخار بالدولار بأعلى عائد في البنوك المصرية.. فائدة تصل إلى 27%

تتيح البنوك المصرية العديد من شهادات الادخار الدولارية لإتاحة الفرصة أمام عملائهم في استثمار أموالهم بعملة الدولار الأمريكي والحصول على أفضل عائد، لذا تستعرض «الوطن» أبرز شهادات ادخار بالدولار بأعلى عائد في البنوك المصرية، والتي تصل فوائدها إلى 27%.

شهادة الأهلي فورا

شهادة الأهلي فورا متاحة من خلال البنك الأهلي المصري، ومدتها 3 سنوات، وسعر العائد 27% من قيمة الشهادة يتم الحصول عليه مقدماً بالمعادل بعملة الجنيه المصري، والحد الأدنى لشرائها 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

الأهلي بلس

أما شهادة الأهلي بلس متاحة من خلال البنك الأهلي المصري، ومدتها 3 سنوات، وسعر العائد 7%، يتم الحصول عليه بالدولار «ربع سنوي»، والحد الأدنى لشرائها 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

شهادة القمة

وتتاح شهادة القمة متاحة من خلال بنك مصر، ومدتها 3 سنوات، وسعر العائد 27% من قيمة الشهادة يُصرف مقدماً بعملة الجنيه المصري، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

شهادة إيليت

وتكون شهادة إيليت متاحة من خلال بنك مصر، ومدتها 3 سنوات، وسعر العائد 7% سنوياً ويُصرف «ربع سنوي» بالدولار الأمريكي، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار ومضاعفاتها.