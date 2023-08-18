أعلى 4 شهادات ادخار في البنوك المصرية.. «اعرف هتاخد فوائد كام»| عاجل

تُعد شهادات الادخار في البنوك المختلفة، ضمن أفضل طرق استثمار الأموال، حيث تضمن البنوك فوائد ثابتة على مدار مدة الشهادة يحصل عليها أصحابها، لذا يرغب العديد من المواطنين، في معرفة أعلى شهادات ادخار في البنوك 2023.

أعلى شهادات ادخار في البنوك 2023

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أعلى شهادات ادخار في البنوك 2023، والتفاصيل الكاملة لتلك الشهادات وفوائدها.

شهادة بعائد متدرج

يُتيح البنك الأهلي المصري، إحدى تلك الشهادات تحت مسمى «شهادة الادخار البلاتينية بعائد متدرج»، والحد الأدنى لشرائها هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومدتها 3 سنوات، سعر العائد يتدرج بنسبة 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

شهادة بعائد 40%

البنك العربي الافريقي يُتيح هو الآخر إحدى الشهادات الأعلى في العائد، وهي شهادة ادخار من خلال الحصول على عائد 40% من قيمة الشهادة مدفوع مقدما، والحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه، ومضاعفات ألف جنيه مصري، ومدة الشهادة 3 سنوات.

شهادة «ثروة بلس»

كما أتاح البنك المصري الخليجي، إحدى الشهادات الأعلى في العائد، وهي شهادة «ثروة بلس» بعائد متدرج من خلال نسبة 23% في السنة الأولى ثم متغير وفقاً للسعر الذي يتم إعلانه عن طريق البنك المركزي المصري بالليلة الواحدة، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة من بنك التنمية الصناعية

وأخيرا بنك التنمية الصناعية، يُتيح شهادة «اختيارك»، ومدتها 3 سنوات، وعائد الشهادة مدفوعاً مقدماً 39.14% من إجمالي قيمة الشهادة الادخارية، وشرائها بحد أدنى 50 ألف جنيه.