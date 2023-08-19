أماكن شاغرة للدفعة الثانية.. رابط التقديم في جامعة المنصورة الجديدة

يقبل الكثير من طلاب الثانوية العامة لمعرفة رابط التقديم في جامعة المنصورة الجديدة، خاصة بعد إتاحة أماكن شاغرة للدفعة الثانية بمختلف التخصصات بها، سواء كليات الطب والصيدلة والهندسة أو كليات المعاملات القانونية وغيرها من الكليات.

رابط التقديم في جامعة المنصورة الجديدة

وحددت جامعة المنصورة الجديدة لطلاب الثانوية العامة، رابط التقديم في جامعة المنصورة الجديدة من هنا، ليتمكن الطلاب من التقديم في مختلف الكليات المتاحة في الجامعة.

تنسيق القبول في جامعه المنصورة الجديدة

وأشارت جامعة المنصورة الجديدة في بيان لها عن تنسيق القبول في مختلف الكليات بها التي جاء من خلال الإعلان عن إتاحة أماكن للدفعة الثانية وجاء كالآتي:

- كلية الطب 88.4%

- كلية طب الأسنان 87.6%

- كلية الصيدلة 86.7%

- كلية الهندسة 68%

- كلية علوم وهندسة الحاسب 75%

- كلية العلوم الأساسية 68.5%

- كلية المعاملات القانونية 55.6%

- كلية التمريض 68.4%

- كلية الأعمال 55%

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 67.8%

كلية علوم و هندسة المنسوجات 71.5%

الأوراق المطلوبة للتقديم لجامعة المنصورة الجديدة

ويجرى التقديم إلى جامعة المنصورة الجديدة لطلاب الثانوية العامة عدة أوراق وهي:

- شهادة الثانوية العامة.

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صور شخصية.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

كليات جامعة المنصورة الجديدة

ويوجد في جامعة المنصورة الجديدة العديد من الكليات التي يمكن للطلاب التقديم بها وهي:

- كلية الطب

- كلية الصيدلة

- كلية طب الأسنان

- كلية الهندسة

- كلية الأعمال

- كلية التمريض

- كلية العلوم الأساسية

-كلية المعاملات القانونية

- كلية علوم وهندسة المنسوجات

- كلية علوم وهندسة الحاسب