مهرجان الإسماعيلية للمانجو.. تخفيضات في الأسعار لليوم الثاني

شهد اليوم الثاني من مهرجان الإسماعيلية للمانجو انخفاض أسعار جميع الأصناف لليوم الثاني، بالتزامن مع إعلان استمرار عمل جميع الشوادر في محيط الاحتفالات وحتى نهاية اليوم السبت، في المنطقة المفتوح بمنطقة نمرة 6.

وأعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش افتتاح مهرجان الإسماعيلية للمانجو، أمس، أن الشوادر تتميز بعرض العديد من أصناف المانجو المتميزة وذات الجودة العالية.

مهرجان الإسماعيلية للمانجو.. تخفيضات 30% في الأسعار

وقال علي العكرمي، رئيس رابطة مزارعي المانجو بالإسماعيلية، إن أمس شهد منذ الرابعة عصرا إقبالا كبيرا من زائرين المحافظة لشراء المانجو، واستمرت بعد الانتهاء من فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو.

وأضاف أن المنطقة المفتوحة في نمرة 6 شهدت توافد الآلاف من أهالي الإسماعيلية وزائري المدينة للاحتفال بمهرجان المانجو وحضور الحفل الفني وشراء المانجو خاصة بعد الإعلان البيع بأسعار الجملة ووصول التخفيضات إلى حوالي 30% لجميع الأصناف.

أسعار بيع المانجو في مهرجان الإسماعيلية للمانجو

وقال رئيس رابطة مزارعي المانجو بالإسماعيلية، إن أسعار المانجو السكري وصلت إلى 23 جنيها للكيلو بدلا من 30 و35 جنيها في الأسواق، و18 جنيها للزبدة مع توقع بانخفاض أسعارها الأيام المقبلة، فيما بلغ سعر كيلو العويس 55 جنيها للكيلو بدلا من 70 جنيها في الأسواق.

وسجلت المانجو النعومي 40 جنيها للكيلو الفاخر بدلا من 50 جنيها في أسواق التجزئة بالإسماعيلية، مشيرا إلى وجود تنوع كبير في الأصناف بجميع أماكن البيع خلال مهرجان الإسماعيلية للمانجو.