تنسيق الجامعات الأهلية 2023 على مستوى الجمهورية

تزامنًا مع تنسيق الثانوية العامة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية 2023، موضحة مصاريف الكليات في هذه الجامعات مشيرة إلى أنَّ التسجيل بالجامعات الأهلية يكون من خلال الموقع الرسمي لكل جامعة.

يتمّ التقدم للطلاب في البداية إلكترونيا على موقع كل جامعة، على تكون المصاريف الإدارية هي 1500 جنيه، ويتمّ دفعها عقب انتهاء التنسيق الداخلي والحصول على كود الدفع.

جامعة حلوان الأهلية

وأعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعي 2023-2024، إذ تطرح الجامعة هذا العام 8 كليات وتتضمن 20 برنامجًا، ويمكن التقدم الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامي 2023 و 2022 (الثانوية العامة/ الثانوية الأزهرية/ مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا/ مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصور أوراقهم jpg على الرابط.

مواعيد التقديم في جامعة حلوان الأهلية

وأوضحت جامعة حلوان في بيان أنَّه يتمّ التقدم للطلاب في البداية إلكترونيا على الموقع المعلن، على أن سيتم عمل تنسيق داخلي بالجامعة للطلاب المتقدمين، وارسال كود الدفع على نفس رابط التقديم، هذا وسيتم غلق التقديم على الموقع يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، وسيتم عمل التنسيق الداخلي وتكويد الرسوم يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023.

والمصاريف الإدارية 1500 جنيه ويتمّ دفعها عقب انتهاء التنسيق الداخلي والحصول على كود الدفع، مع العلم أن نسبة زيادة الرسوم تحدد من قبل مجلس الجامعة كل عام (وارد زيادة أو ثبات الرسوم).

الجامعات الأهلية

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023، يوجد في مصر (20) جامعة أهلية كالتالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.