الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. رسالة نصية للمقبولين

انتهى التنسيق الإلكتروني لغالبية الجامعات الأهلية 2023، الذي انطلق مباشرة عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، إذ يبحث آلاف الطلاب عن خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية في المحافظات.

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024

وبحسب وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات الأهلية 2023 إن هناك خطوات للاستعلام عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 عن طريق عدة خطوات:.

الخطوة الأولى: ترسل الجامعة الأهلية التي نسق في برامجها الطلاب خلال التنسيق الإلكتروني، رسالة نصية عبر خط التليفون المحمول المسجل، خلال خطوات التسجيل تخبره بالقبول والتوجه لاستكمال الأوراق وسداد المصروفات.

أما الخطوة الثانية لمعرفة الطالب أو الطالبة القبول في الجامعة الأهلية التي نسقوا بها كالأتي:

-على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للجامعة الأهلية التي نسق بها.

- على الطالب تسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

-يعرف الطالب مباشرة نتيجة القبول من عدمه ويقوم الطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع، والتوجه مباشرة إلى مقر الجامعة الأهلية لاستكمال الأوراق.