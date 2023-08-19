حي مصر القديمة يواصل إزالة الأدوار العليا للعقار المائل يدويا (صور)

ــــــــ

أكد اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، استمرار أعمال إزالة العقار المائل الكائن في حارة المنفي بكورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة لليوم الثاني على التوالي، حيث تتم الإزالة بشكل يدوي للأدوار العليا لضمان تحقيق عوامل الأمان، حرصا على سلامة المارة والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وأوضح أنّ حي مصر القديمة اتخذ الإجراءات اللازمة بشأن العقار المائل، مؤكدا أنّ العقار مخالف، وصدر بشأنه قرار إزالة وتم إخلاءه من السكان، وجار العمل على الإزالة بشكل تدريجي للعقار المخالف، من أجل توخي الحذر والسلامة والحفاظ على الأرواح والمباني المجاورة للعقار المائل.

يذكر أنّ محافظة القاهرة وجّهت رؤساء الأحياء بحصر العقارات الخطرة على مستوى أحياء المحافظة، واتخاذ إجراء سريع بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين، والحد من أي مخاطر تواجه المواطنين.