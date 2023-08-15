محافظة القاهرة تحدد موعد إعلان نتيجة رياض الأطفال بالرقم القومي

أعلنت محافظة القاهرة، موعد إعلان نتيجة رياض الأطفال المرحلة الأولى في 15 سبتمبر المقبل، والمقرر إعلانها عبر الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة، ويتم الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بمحافظة القاهرة بالرقم القومي.

وأشارت محافظة القاهرة، إلى غلق باب التقديم لرياض الأطفال وانتهاء مهلة التحويلات المدرسية بنهاية اليوم، مطالبة أولياء الأمور والطلاب سرعة الانتهاء من التقديم على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، والتأكيد على أنّ جميع البيانات التي تم استيفائها صحيحة، على أن يتم تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات، علما بأنّ التقديم يتم من هنا.

إرشادات لأولياء الأمور

وأكدت محافظة القاهرة، أنّه لن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد، مع إلزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر حتى إعلان نتيجة تنسيق القبول، والتقديم يكون لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي، شرط أن يكون محل الإقامة القاهرة، ويتحمل ولى الأمر مسؤولية البيانات، كما يتم دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة خلال 15 يوما، وإلا يعتبر القبول لاغٍ.

غلق باب التحويلات

وفيما يتعلق بالتحويلات المدرسية، أكدت محافظة القاهرة، انتهاء موعد التحويل اليوم، وعلى ولي الأمر إنهاء إجراءت التحويل خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، ويتحمل ولي الأمر مسؤولية متابعة النتيجة، مع أهمية التزام ولي الأمر بشروط ومواعيد وقواعد القبول، ولا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، ويرفق مع الاستمارة صورة بطاقة ولي الأمر السارية، ويتحمل ولي الأمر مسؤولية اختيار المدرسة ذات الكثافة العالية.

وشددت محافظة القاهرة على ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالتحويلات المدرسية، والتقديم لرياض الأطفال، حيث يتم تقديم خدمات إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة.