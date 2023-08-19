اعرف موعد تخفيف الأحمال في محافظة القاهرة بالجدول الزمني

تكشف محافظة القاهرة، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وفقا للجدول المرسل من مجلس الوزراء، فإنها من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 1، في مناطق «شبرا، روض الفرج، الشرابية، الأميرية البلد، الزاوية الحمرا، القاهرة الجديدة، التجمع الخامس، السلام أول، النهضة، الوايلي، حدائق القبة، عين شمس، المرج، السلام، مصر الجديدة، ألماظة، مدينة نصر».

مواعيد تخفيف الأحمال في القاهرة

وجاء جدول تخفيف الأحمال على هذا النحو:

خطط تخفيف الأحمال في دول العالم

وضعت الكثير من دول العالم خطة لتخفيف الأحمال، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وموجات الاحتباس الحراري، التي تشهدها الكرة الأرضية، التي كانت سببا في نشوب حرائق، منها في تونس والجزائر وسوريا.

ويذكر أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء حددت 9 مناطق واقعة بنطاق عملها، سيتم تخفيف الأحمال وقطع التيار عنها بمصر الجديدة، مساء أمس الجمعة الموافق 18 أغسطس، وهي: « شارع عبدالعزيز فهمي - شارع علي البقلي - ميدان روكسي - شارع المعهد الاشتراكي - ميدان السكاكيني - شارع الجيش بالظاهر - شارع أحمد سعيد - ميدان الجيش - شارع بهاء الدين بن حيدر».