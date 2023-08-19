أماكن بيع المانجو بأسعار مخفضة لنهاية الموسم في الإسماعيلية

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه جرى تحديد 3 مناطق لبيع المانجو في الإسماعيلية بأسعار الجملة بالتنسيق مع رابطة مزارعي المانجو ولحين الانتهاء من الموسم.

وأضاف «بشارة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش افتتاح مهرجان الإسماعيلية للمانجو، أن أماكن بيع المانجو بأسعار مخفضة في المناطق التالية.

- شادر نادي الفيروز في طريق البلاجات السياحي.

- شادر طريق الغابة بمدخل مدينة الإسماعيلية ناحية جامعة قناة السويس.

- شادر الطريق الدائري بتقاطع شارع فؤاد عزيز غالي.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن أسعار بيع المانجو منخفضة عن السوق بنسب مختلفة، إضافة إلى طرح جميع أصناف المانجو بها بشكل يومي، وهو أكثر ما يميزها.

محافظ الإسماعيلية: استهدفنا توفير كميات كبيرة من أطنان المانجو

وأضاف أن محافظ الإسماعيلية، تنتج أجود أنواع المانجو بسبب طبيعة التربة المتميزة، والخالية للملوثات واحتياج المانجو إلى نسبة أملاح معينة موجودة في الإسماعيلية.

وأضاف أن مهرجان الإسماعيلية استهدف توفير كميات كبيرة في من المانجو للجمهور من أهالي المحافظة والزائرين للمدينة أمس واليوم في الحديقة المفتوحة، أن تستمر في الشوادر المحددة لحين انتهاء موسم المانجو.