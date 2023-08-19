مستشار الرئيس: لم نرصد أي إصابة بمتحور كورونا الجديد في مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه على مدار الثلاث سنوات الماضية لم تخف الدولة أي شيء خاص بفيروس كورونا، خاصة أن كل متحوراته تتواجد في كل دول العالم.

وذكر، أن المتحور الجديد يتواجد في أكثر من 50 دولة، وليس هناك أي سبب أو داع لإخفاء الدولة شيء خاص بهذا الملف، موضحا أنه عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ الخاصة بالفيروس لم تعلن انتهاءه، وهذا يعني أن إصابات كورونا مازالت موجودة.

انتشار أنواع من إصابات الجهاز التنفسي أمر وارد

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «صدى البلد»، أن انتشار أنواع متعددة من إصابات الجهاز التنفسي بالفيروسات التنفسية أمر وارد في أي وقت، لكن حتى هذا الوقت لم تُرصد أي حالة مصابة بالمتحور الجديد بمصر، والرصد الوبائي الموجود يشير إلى أنه ليس هناك أي زيادة تشير للانتباه لانتشار هذا الفيروس بمعدلات كبيرة، فكل الحالات المصابة بسيطة وتُعالج، ولا توجد حالات شديدة الإصابة أو وفيات بكورونا، وعالميا الولايات المتحدة تشكل 17% من اصابات فيروس كورونا.