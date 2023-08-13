«تاج الدين»: مستشفيات جامعة عين شمس منظومة متكاملة وبها 3500 سرير

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس، مؤكدًا أن مستشفيات الجامعة منظومة متكاملة، تبدأ من كلية الطب، ثم مستشفياتها الكثيرة والمتعددة في مختلف التخصصات.

مستشفيات جامعة عين شمس منظومة متكاملة

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجموعة أسِرة المرضى في المستشفيات التابعة لجامعة عين شمس، تبلغ 3500 سرير، وبها مستشفى نساء وتوليد ومستشفيات أطفال وجراحة وباطنة بكل تخصصاتها، ومركز سموم ومركز طب نفسي.

وأكد أن مستشفيات جامعة عين شمس مؤسسة تعليمية بحثية تدريبية تشخيصية علاجية، ويعمل تحت مظلتها الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والأطباء وكوادر طبية أخرى، لافتًا إلى أن موقع هذه المدينة، موجود عند ما يُعرف عند الناس بمستشفى الدمرداش.