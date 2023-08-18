عوض تاج الدين يكشف أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المتحور الجديد قد يصل مصر، لافتًا إلى أن الطب الوقائي المصري في حالة ترقب وترصد مستمر، لرصد أي تحورات جديدة وعدد الإصابات ومدى انتشارها وشدتها.

لم يعلن حتى الآن حالات مصابة بهذا المتحور في مصر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه لم يعلن حتى الآن عن حالات مصابة بهذا المتحور الجديد في مصر.

وتحدث عوض تاج الدين، عن أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أعراض كل الفيروسات التنفسية واحدة، مثل السخونية والأعراض التنفسية العليا مثل الرشح والعطس والتهاب الزور وتكسير الجسم، وهي نفس الأعراض السائدة للفيروسات التنفسية، ناصحا من يصاب بالحرارة العالية والتكسير، بأن يلجأ لطبيبه المعالج.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يصاب أحدهم بالفيروس، ولا يعاني من أي أعراض مطلقًا، وأن هذا حدث بالفعل في فيروس كورونا محذرًا أنه قد ينقل العدوى من حوله.