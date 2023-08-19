«أزهرية مطروح»: لا شكاوى بأول أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة للثانوية

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بقسميها العلمي والأدبي بمطروح الأزهرية، وتستمر حتى الاثنين الموافق 28/8/2023، وتفقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، امتحانات الدور الثاني بلجنة المعهد الأزهري بنين مطروح واستمع الطلبة والطالبات دون وجود أي شكاوى من الامتحان في أول.

5 لجان ثانوية أزهرية في مدن مطروح

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، إنه يؤدي طلاب القسم العلمي والبالغ عددهم 200 طالب وطالبة امتحاناتهم اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني الثانوية الأزهرية بمطروح، في مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي البالغ عددهم 64 طالبا وطالبة امتحاناتهم في مادتي الفقه والتوحيد، موزعين على 5 لجان في مراكز ومدن مرسى مطروح، والحمام، والضبعة، والنجيلة، وسيوة.

منع اصطحاب المحمول في لجان الثانوية الأزهرية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أنه أعطى التعليمات، لجميع رؤساء لجان امتحانات الدور الثاني الثانوية الأزهرية على توفير وتهيئة الجو المناسب للطلاب، وعدم الغش، وعدم اصطحاب المحمول، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الأمنية، وإزالة أي معوقات تواجه اللجان، لافتاً إلى أن غرفة عمليات المنطقة على تواصل دائم برؤساء اللجان لمتابعة سير الامتحانات بصفة دائمة.