جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني (صور)

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 للدور الثاني، جرى اعتماده من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف لشعب «العلمي ـ الأدبي ـ البعوث ـ العلوم الإسلامية»، والتي من المقرر أن تبدأ 20 أغسطس المقبل، وتنتهي في 29 من نفس الشهر.

وأعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 أدبي وعلمي.

وشهد جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 تأدية الطلاب مادتين في اليوم، إذ تستمر الأمتحانات لمدة 9 أيام متصلة، ما عدا الجمعة.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

وأول أيام جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022 علمي، تبدأ السبت 20 أغسطس، بمادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، على أن تستغرق كل مادة ساعتين، وينتهي طلاب الشعبة العلمية، من أداء الامتحانات الاثنين، بأداء امتحان مادة الفيزياء.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 أدبي

يبدأ الطلاب الشعبة الأدبية امتحانات الدور الثاني السبت 20 من أغسطس بمادتي الفقه والتوحيد.

وفي اليوم الثاني يؤدون الاختبار في مادتي الجغرافيا والإنشاء.

واليوم الثالث خاص بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعلوم الإسلامية

وفيما يتعلق بجدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني لشعبة العلوم الإسلامية، تبدأ بأداء امتحان مادتي الفقه والتوحيد، يوم السبت 20 من أغسطس 2022، ويستغرق الامتحان ساعتين، على أن يوافق آخر يوم في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني، الاثنين الموافق 29 من نفس الشهر. بأداء امتحان التاريخ، والذي يستغرق 3 ساعات.

جدول امتحانات الدور الثاني للبعوث

ويبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2022 البعوث بامتحان مادتي الفقه، ومهارات اللغة العربية، ليستغرق ساعتين، وينتهي جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 البعوث، الأحد 28 أغسطس 2022، بأداء امتحان اللغة الأجنبية، ويستغرق ثلاث ساعات.

نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

ومن المقرر، أن يجرى ظهور نتيجة الدور الأول لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد اعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، غدا الخميس، في مؤتمر صحفي بمقر مشيخة الأزهر.