أميرة كرارة لـ«الوطن»: سعيد بإيرادات فيلم البعبع.. وأتمنى النجاح للجميع

يواصل فيلم البعبع تحقيق إيرادات مرتفعة منذ طرحه في دور العرض السينمائية والذي يقدمه الفنان أمير كرارة وينافس من خلاله ضمن قائمة أفلام موسم الصيف التي تشهد منافسة قوية.

وقال الفنان أمير كرارة إنَّه سعيد للغاية بالنجاح الذي حققه الفيلم والإيرادات التي وصل إليها حتى الآن قائلًا: «حابب أبارك لكل فريق العمل وكل الناس اللي تعبت».

أمير كرارة: سعيد بنجاح فيلم البعبع

وعن المنافسة، قال الفنان أمير كرارة إنَّه لا يحب هذا الأمر إطلاقًا لأنَّهم كلهم زملاء وإخوة في النهاية، متمنيًا النجاح للجميع لأن المستفيد هو الجمهور، «عندما يتم طرح عدة أفلام يكون هناك حالة من النشاط في السينما».

يُذكر أنَّ فيلم البعبع شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد أنور ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد محمود ورحاب الجمل وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي .