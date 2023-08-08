أمير كرارة يحقق 235 ألف جنيه بفيلمه البعبع في دور العرض أمس

نجاح كبير حققه الفنان أمير كرارة بفيلمه الأخير «البعبع»، واستطاع أن يثبت مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة، خاصة أنَّ أحداث الفيلم تدور في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية البعبع المنضم إلى عصابة تحاول الهروب.

إيرادات فيلم البعبع

حقق فيلم «البعبع» أمس بدور العرض 235 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إذ جاء الفيلم في المرتبة الرابعة بين الأفلام المنافسة حالياً بدور العرض.

أحداث فيلم البعبع

تدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يقدّم الفنان أمير كرارة دور شخص يعمل في عصابة ويحاول الهرب خارج البلاد، بينما تقدّم الفنانة ياسمين صبري دور طبيبة تحصل على محنة في الخارج، ولكنها بالصدفة تلتقي «البعبع» الذي يتفاجأ بأنّ لديه طفلين من زوجته.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.