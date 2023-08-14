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أمير كرارة يدعم ماجد المصري في العرض الخاص لفيلم 5 جولات

كتب:

بسمة شطا
09:59 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
أمير كرارة

أمير كرارة

وصل منذ قليل، الفنان أمير كرارة مع ابنه إلى العرض الخاص لفيلم 5 جولات، المقام الآن في إحدى سينمات مصر الجديدة، دعما لأبطال الفيلم.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال الفنان أمير كرارة: «جيت علشان أدعم ماجد المصري، وأقوله مبروك، هو وكل أبطال العمل».

وعن وجوده رغم المنافسة معهم في موسم الصيف بفيلمه الجديد البعبع، قال «دول إخواتي مفيش حاجة اسمها منافسة، إن شاء الله كلنا ننجح وندعم بعض».

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين حضروا العرض الخاص لفيلم 5 جولات منهم داليا شوقي، وآدم الشرقاوي وماجد المصري وعزة الأيوبي وداليا شوقي.

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