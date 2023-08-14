أمير كرارة لـ«الوطن»: رحم الله مصطفى درويش «مفتقدينه النهاردة»

عبر الفنان أمير كرارة، عن افتقاده للفنان مصطفى درويش في العرض الخاص لفيلم 5 جولات، الذي يعد أحد أبطاله.

وقال أمير كرارة، في تصريحات لـ«الوطن»: «ربنا يرحم مصطفى درويش، دا أخويا، مفتقده جدا النهاردة، كان نفسي يبقى وسطنا ونباركله، بس هو في مكان أحسن إن شاء الله».

وأعرب الفنان أمير كرارة عن أمنياته بالنجاح لكل صناع العمل الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم آدم الشرقاوي، ونور خالد النبوي وماجد المصري وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي ومصطفى درويش، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج مازن أشرف.