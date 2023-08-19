إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج

شهدت قرية الكشح دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكي على الطريق دائرة المركز، ما أدى إلى إصابة شخصين بإصابة متفرقة في الجسم، وجرى نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزي لتلقى العلاج اللازم.

وصول شخصين مصابين بإصابات متفرقة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي يفيد بوصول شخصين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما.

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي الشرقي

وبالفحص تبين من خلال التحريات عقب الانتقال والمعاينة بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي الشرقي بناحية قرية الكشح نتج عن الحادث إصابة «ع.م.م» 46 عاما، مصابا باشتباه كسر بالضلوع، وكدمات بالصدر، وإصابة «ر.ا.ج» 26 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين للمستشفى المركزي بدار السلام.

وجرى رفع آثار الحادث وجرى إعادة حركة السير على الطريق الصحراوي، عقب توقفه جزئيا تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.