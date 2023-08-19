لطلاب الثانوية العامة.. رابط التقديم في جامعة بنها الأهلية

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة رابط التقديم في جامعة بنها الأهلية، خاصة بعد إعلان الجامعات الأهلية تنسيق القبول في مختلف الكليات بها، التي من ضمنها بنها الأهلية، للتقديم سواء إلكتروني أو ورقي.

رابط التقديم في جامعة بنها الأهلية

وأوضحت جامعة بنها الأهلية أنه يمكن للطلاب التسجيل من خلال رابط التقديم في جامعة بنها الأهلية من هنا، بعد إعلان التنسيق الخاص بها كالآتي:

- كلية الطب البشري حد أدنى 80%

- كلية طب الأسنان حد أدنى 78%

- كلية العلاج الطبيعي حد أدنى 76%

- الهندسة حد أدنى 68%

- علوم الحاسب حد أدنى 62%

- الفنون البصرية حد أدنى 55%

- إدارة الأعمال حد أدنى 55%

مصاريف الدراسة في جامعة بنها الأهلية ورابط التقديم

وحددت الجامعة مصاريف الدراسة بها لطلاب الثانوية العامة في مختلف الكليات المتاحة بها وهي:

- كلية الطب 120 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 115 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 65 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب 55 ألف جنيه، وتشمل

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه،

كليات جامعة بنها الأهلية

ويوجد بجامعة بنها الأهلية العديد من الكليات بمختلف التخصصات والشعب للطلاب كالآتي:

- كلية الطب

- كلية طب الأسنان

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية الهندسة

- كلية علوم الحاسب