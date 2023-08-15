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تنسيق كليات جامعة بنها الأهلية 2023 ومصروفات الدراسة.. 7 تخصصات

كتب:

حسن صالح
03:14 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
جامعة بنها الأهلية بالعبور

جامعة بنها الأهلية بالعبور

يهتم الحاصلون على الثانوية العامة والراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية، بمعرفة نتيجة تنسيق جامعة بنها الأهلية بالعبور 2023، إذ جرى فتح باب التسجيل الإلكتروني ببرامج الدراسة، في 7 تخصصات، ويستمر حتى 24 أغسطس الجاري أو اكتمال العدد. 

وتستعرض«الوطن»، تفاصيل تنسيق كليات جامعة بنها الأهلية 2023، الذي أعلنته وزارة التعليم العالي، ومصروفات الدراسة بالكليات وعدد الساعات المعتمدة ورابط التسجيل للالتحاق بالجامعة. 

تنسيق كليات جامعة بنها الأهلية 2023

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ تنسيق كليات جامعة بنها الأهلية، جاء كالتالي: 

- كلية الطب البشري حد أدنى 80%

- كلية طب الأسنان حد أدنى 78%

- كلية العلاج الطبيعي حد أدنى 76%

- الهندسة حد أدنى 68%

- علوم الحاسب حد أدنى 62%

- الفنون اليصرية حد أدنى 55%

- إدارة الأعمال حد أدنى 55%

رابط التسجيل في تنسيق كليات جامعة بنها الأهلية 2023

وقال رئيس جامعة بنها الأهلية، إن التسجيل الإلكتروني مستمرا، تزامنًا مع إعلان تنسيق كليات جامعة بنها الأهلية 2023 حتى 24 أغسطس الجاري أو اكتمال الأعداد من خلال الرابط من هنا 

وأشار رئيس الجامعة، أنه لمعرفة المزيد عن تنسيق كليات جامعة بنها الأهلية بالعبور 2023 والكليات والبرامج والمصروفات، يمكن زيارة موقع الجامعة من هنا 

مصروفات كليات جامعة بنها الأهلية 2023  

- كلية الطب البشري بإجمالي مصروفات دراسية 120 ألف جنيه، و204 ساعات معتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

- كلية طب الأسنان بإجمالي مصروفات دراسية 115 ألف جنيه، بعدد سنوات دراسة 5، بالإضافة إلى سنة الامتياز.

- كلية العلاج الطبيعي بإجمالي مصروفات دراسية 95 ألف جنيه، وعدد سنوات الدراسة 5، بالإضافة إلى سنة الامتياز

- كلية الهندسة بإجمالي مصروفات دراسية 65 ألف جنيه بنظام الساعات المعتمدة، بواقع 144 ساعة.

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بإجمالي مصروفات دراسية 45 ألف جنيه، ومدة الدراسة 4 سنوات.

- كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية بإجمالي مصروفات 55 ألف جنيه، و136 ساعة معتمدة.

- كلية الفنون البصرية والتصميم، جارِ إعداد اللوائح والنظم الخاصة بالدراسة وتحديد المصروفات. 

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