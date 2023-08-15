إعادة فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيان لها اليوم وقف تلقي طلبات الالتحاق بكليات الجامعة في 6 تخصصات، وإعادة فتح التسجيل الإلكتروني بعد غلقه لاستكمال الأعداد، موضحة أنه تم إعادة فتح التسجيل من ظهر اليوم وحتى يوم الجمعة مع إعلان قواعد القبول ومواعيد فحص أصول الأوراق المقدمة للالتحاق.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور إن الجامعة ترحب بطلاب الثانوية العامة من خلال التقديم عبر موقع الجامعة على الانترنت على الرابط التالي من هنا.

وأشار رئيس الجامعة في بيانه أن التسجيل متاح للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية وهي:

- كلية الطب البشري

- كلية طب الأسنان

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية الهندسة

- كلية علوم الحاسب

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال

وشدد رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور أن التعامل فقط سيكون من خلال الرابط المشار إليه وموقع الجامعة على الانترنت، ولن يسمح بتقديم طلبات باليد إطلاقًا

مواعيد إعادة فتح باب التسجيل بجامعة بنها الأهلية

أشار رئيس جامعة بنها الأهلية أنه سيجري فتح الرابط اليوم الثلاثاء 15 أغسطس الساعه 2 ظهرا على أن يتم غلق باب التقديم يوم الجمعة 18 أغسطس الساعة 12 ظهرا وفي حاله القيام بالتسجيل الإلكتروني من قبل فلا يتم التسجيل مره أخرى.

طريقة الحصول على نتيجة الالتحاق بجامعة بنها الأهلية

أوضح رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور أنه سيتم إرسال بريد إلكترونى للطلاب المرشحين مبدئياً خلال الأسبوع القادم، وذلك لفحص أصول الأوراق المقدمة مع العلم بأن محتوى الإيميل يعتبر لاغياً بعد مضى 48 ساعة من تاريخ إرساله.

وناشد رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور الراغبين في الالتحاق بالجامعة بمتابعة موقع أولا بأول للإطلاع على آخر المستجدات، مشيرا إلى أنه للتسجيل الدخول على الرابط التالي من هنا.

وقال رئيس جامعة بنها الأهلية أن إدارة ومجلس أمناء الجامعة ناشدا أولياء الأمور والطلاب أنه فى حالة محاولة تلقي أي اتصال من أشخاص يدعون أنهم وسطاء في عمليات القبول بالجامعة بضرورة إبلاغ الشرطة لعدم تعرضهم لأى محاولة نصب.

الجامعة غير مسؤولة عن أي تقديم خارج الرايط الرسمي

وأشار أن الجامعة غير مسئولة عن أى تقديم خارج الصفحة الرسمية للجامعة والرابط المعتمد للتسجيل الإلكتروني.

وأكد رئيس الجامعة أنه لايوجد مكاتب فى الداخل أو الخارج مخول لها التحدث بإسم جامعة بنها الأهلية وان أعمال التسجيل الإليكتروني يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية و أن وسائل التواصل الرسمية بجامعة بنها الأهلية بالعبور هي المعلنه بكافة المنصات الخاصة بالجامعة علي التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.

وشدد رئيس الجامعة على أنه لا وساطة بين الطلاب أو أولياء الأمور وجامعة بنها الأهلية في عملية التقديم بأوراق التحاق الطلاب به، وأن التقديم عن طريق موقع الجامعة الرسمى وسيتم التعامل مع الطالب عن طريق البريد الإلكترونى للطالب والمسجل بطلب التقديم ودفع الرسوم عن طريق إذن دفع يسدد بالبنك المختص يُستخرج من الجامعة فقط ولا يتم التعامل بأي طريقة أخرى.

وأكد رئيس الجامعة أنه فى حالة محاولة تلقى أى إتصال من أشخاص يدعون أنهم وسطاء ضرورة إبلاغ الشرطة لعدم تعرضهم لأى محاولة نصب مشددا علي عدم التواصل على الأرقام الشخصية الخاصة بالعاملين بالجامعة والتواصل فقط عن طريق القنوات الرسمية.