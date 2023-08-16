أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور عن فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية للعام الأكاديمي 2023-2024 لطلاب مدارس المتفوقين والنيل المصرية

رابط التسجيل لطلاب المتفوقين والنيل ببنها الأهلية

وأوضحت الجامعة في بيان لها أنها ترحب بطلاب مدارس المتفوقين STEM وطلاب مدارس النيل المصرية NIES من خلال التقديم عبر موقع الجامعة على الانترنت على الرابط التالي من هنا

وذلك للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية وهي

- كلية الطب البشرى

- كلية طب الأسنان

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية الهندسة

- كلية علوم الحاسب

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال

أوضح بيان الجامعة أن التعامل فقط من خلال هذا الرابط وموقع الجامعة على الإنترنت، ولن يسمح بتقديم طلبات باليد إطلاقًا.

مواعيد غلق باب التقدم لطلاب المتفوقين والنيل ببنها الأهلية

أوضح بيان الجامعة أنه تم فتح الرابط اليوم الأربعاء من الساعة 2 ظهرا على أن يتم غلق باب التقديم يوم الجمعة 18 أغسطس الساعة 12 ظهرا

وفي حالة القيام بالتسجيل الإلكتروني من قبل فلا يتم التسجيل مرة أخرى.

أشار البيان إلى أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للطلاب المرشحين مبدئياً خلال الأسبوع المقبل، وذلك لفحص أصول الأوراق المقدمة مع العلم بأن محتوى الإيميل يعتبر لاغياً بعد مضى 48 ساعة من تاريخ إرساله.

موقع جامعة بنها الأهلية بالعبور

وناشد البيان بضرورة متابعة موقع جامعة بنها الأهلية بالعبور أولا بأول للاطلاع على آخر المستجدات.

للتسجيل الدخول على الرابط التالي من هنا ، ولمعرفة المزيد عن الكليات والبرامج والمصروفات برجاء زيارة موقع الجامعة من هنا، والصفحة الرسمية على الفيسبوك من هنا، وللتواصل والاستفسارات من هنا

أوضح البيان أن كليات تنسيق جامعة بنها الأهلية 2023 كالتالي :

- كلية الطب البشري بإجمالي مصروفات دراسية 120 ألف جنيه و204 ساعات معتمدة للحصول على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.

- كلية طب الأسنان بإجمالي مصروفات دراسية للعام 115 ألف جنيه بعدد سنوات الدراسة بكلية طب الأسنان 5 سنوات بالإضافة إلى سنة الامتياز

- كلية العلاج الطبيعي بإجمالي مصروفات دراسية للعام 95 ألف جنيه وعدد سنوات الدراسة بكلية العلاج الطبيعي 5 سنوات بالإضافة إلى سنة الامتياز

- كلية الهندسة يمكن الالتحاق بإجمالى مصروفات دراسية للعام 65 ألف جنيه بنظام الساعات المعتمدة.

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال للعام بمصروفات دراسية 45 ألف جنيه ومدة الدراسة 4 سنوات

- كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية بمصروفات 55 ألف جنيه بنظام الساعات المعتمدة 136 ساعة معتمدة