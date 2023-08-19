اعتماد نتيجة المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس.. الفتيات يتصدرن

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، نتيجة السنة النهائية للمعهد الفني للتمريض، بنسبة نجاح % 71.27 من بين الطلاب المتقدمين لإدارة الامتحانات هذا العام.

وتقدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة بالتهنئة للطلاب البالغ عددهم 625 خريجا، مؤكداً على الدور الملموس الذي يقوم به قطاع التمريض في دفع منظومة الصحة إلى الأمام، من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية المُقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقال رئيس جامعة قناة السويس إن 88 طالبا وطالبة حصلوا على تقدير عام ممتاز فيما حصل 291 على تقدير عام جيد جداً وحصل 231 على تقدير عام جيد، وحصل 15على تقدير مقبول.

أسماء الأوائل في نتيجة معهد التمريض

وأعلنت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض في جامعة قناة السويس، أسماء الطلاب العشر الأوائل على المعهد والتي جاءت بالترتيب كالتالي

المركز الأول هاجر سليمان أهنيد.

المركز الثاني نورهان إبراهيم .

المركز الثالث سلمى مسعد عبده

المركز الرائع رحمة عبد الغفار فؤاد.

المركز الخامس مروة إبراهيم السيد.

المركز السادس هاجر علاء محمود.

المركز السابع دينا خلف الله عبد العزيز.

المركز الثامن منة الله أحمد فاروق.

المركز التاسع ندى محمود أحمد.

المركز العاشر آلاء وليد متولي.