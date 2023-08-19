أعلى عائد على شهادات الاستثمار بالبنوك 2023.. الفائدة تصل لـ19%

تتيح البنوك المصرية المختلفة بعض شهادات الاستثمار أمام العملاء للاختيار فيما بينها، حيث يرغبون في الحصول على أعلى عائد على شهادات الاستثمار بالبنوك 2023، إذ تختلف الشهادات في أسعار الفائدة ومدة الشهادة ودورية صرف العائد، والتي تعد إحدى طرق ادخار الأموال.

أعلى عائد على شهادات الاستثمار بالبنوك 2023

وتستعرض «الوطن» تفاصيل أعلى عائد على شهادات الاستثمار في البنوك 2023، حسبما أعلنت البنوك على مواقعها الرسمية.

شهادة استثمار «ب» بعائد 11.50%

تتاح هذه الشهادة من خلال البنك الأهلي المصري، ومدتها سنة واحدة، وسعر العائد 11.50%، ودورية صرف العائد «شهري»، وفئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة استثمار «ب» بعائد 12%

متاحة من خلال البنك الأهلي المصري، ومدة الشهادة سنتان، وسعر العائد 12%، ودورية صرف العائد «ربع سنوي»، وفئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة استثمار «ب» بعائد 14.50%

متاحة من خلال البنك الأهلي المصري، ومدة الشهادة 3 سنوات، وسعر العائد 14.50%، ودورية صرف العائد «ربع سنوي»، وفئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة النخبة الاستثمارية

متاحة من خلال المصرف المتحد، ومدة الشهادة 3 سنوات، والعائد 19% ويصرف شهرياً، وتبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها.