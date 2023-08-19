إزالة بناء مخالف اعتمد صاحبه على تغطيته بالقماش في الإسكندرية

قال السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إن المتابعة الدقيقة والمستمرة لشوارع ومناطق الحى المختلفة تسفر عن ضبط العديد من المخالفات.

وأوضح موسى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحد المواطنين أثناء البناء المخالف بأحد العقارات خلف مدرسة العامرية الابتدائية اعتمد على تغطية الدور المخالف بالأقمشة، ظنا منه أنه بذلك سيكون بعيدا عن أعين المتابعة والمراقبة، وتم ضبطه أثناء عمل الشدة الخشبية، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

الحفاظ على الأرواح

وأضاف موسى أنه بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية لفرض الانضباط بالشوارع وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون فلن يتم التهاون في تنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين حتى يتم التزامهم بالقانون والحصول على الترخيص اللازم لأنه في حالة التقدم للحصول على ترخيص بناء أو تعلية يتم مراجعة مستندات الأرض وصحة ملكيتها كذلك في التعلية يتم التأكد من سلامة المبنى ومدى إمكانية التعلية عليه حفاظاً على الأرواح.

فك شدة خشبية

وأوضح السيد موسى أن الحي قام بإيقاف أعمال وفك شدة خشبية سقف دور ثان علوي خلف مدرسة العامرية الابتدائية وجارٍ المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تم متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالعامرية البلد وطريق الخدمات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.