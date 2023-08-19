محافظ أسيوط: تخصيص 100 مليون جنيه لترفيق مجمع الصناعات الزراعية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال ترفيق مجمع الصناعات الزراعية بالكوم الأحمر بمركز البدارى، وجرى تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بعد موافقة وزارة التخطيط للنهوض بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة للمحافظة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على توفير البنية الأساسية في المناطق الصناعية، وتقديم التيسيرات الإجرائية في التعامل مع المستثمر وإقامة المشروعات الإنتاجية.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة.

مجمع صناعات زراعية

خلال اللقاء جرى استعراض الإجراءات التنفيذية لمراحل العمل فى ترفيق منطقة الكوم الأحمر لإقامة مجمع صناعات زراعية بالبداري، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 100 مليون جنيه، لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التى تتميز بها مراكز المحافظة مثل الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية .

جذب استثمارات جديدة

وأعلن محافظ أسيوط تقديمه سبل الدعم للبدء فى تنفيذ المشروع وترفيق المنطقة لجذب استثمارات جديدة لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 خاصة، وأن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقاً للإمكانيات المتاحة والقانون المنظم لذلك وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الإنتاج والصناعة المحلية ويساهم في دفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أهمية توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأ .