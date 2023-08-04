مراسل القناة الأولى: حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم بالعلمين كامل العدد

قال باسم أبو العينين مراسل القناة الأولى، إنّ حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم في مهرجان العلمين، كان كامل العدد، وكان مدحت صالح أيقونة الحفل وتفاعلت ريهام عبدالحكيم مع الجمهور الذي اندمج معهما في حفل أكثر من رائع.

الأمسية استمرت حتى أوقات متأخرة

وأضاف مراسل القناة الأولى، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية منة الشرقاوي: «هذه الأمسية كانت على أرينا العلمين واستمرت حتى أوقات متأخرة من بعد منتصف الليل وسط إقبال متزايد، ومن لم يستطع دخول الأرينا كان يتابع الحفل على الشاشات العملاقة المنتشرة في محيط الممشى السياحي».

ثاني أيام فعاليات مهرجان العالم علمين الغنائي

وتابع مراسل القناة الأولى: «اليوم هو ثاني أيام فعاليات مهرجان العالم علمين الغنائي من أرينا العلمين في نهاية هذا الأسبوع وسيكون معنا حميد الشاعري والفنان الكبير محمد منير ونتوقع أنه سيكون كامل العدد ويزيد وتختتم الفعاليات الغنائية لهذا الأسبوع غدا السبت بحفل ساهر للفنانة إليسا والفنان تامر عاشور».