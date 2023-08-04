«طرب» في مهرجان العلمين.. ليلة ساحرة تجمع مدحت صالح وريهام عبدالحكيم

ليلة طربية من العيار الثقيل استمتع بها ضيوف مدينة العلمين الجديدة مع افتتاح النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم الليلة الأولى من ليالى الأسبوع الثالث من الدورة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

«مدحت»: أشدو من أجمل مكان فى العالم

بدأت فعاليات الليلة بصعود المايسترو محمد الموجى على خشبة مسرح العلمين مع فرقته الموسيقية، وعزف نغمات أغنية «أول مرة تحب يا قلبى» للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وأعقبها صعود الفنانة ريهام عبدالحكيم لتشدو بأغنية الفنانة نجاة الصغير «أما براوة» التى لاقت تفاعلاً كبيراً من قبَل الجماهير الحاضرة.

وأعربت ريهام عبدالحكيم فى كلمتها عن سعادتها البالغة بالغناء والحضور لمدينة العلمين الجديدة قائلة: «أنا فخورة بمهرجان العلمين، وأتمنى له الاستمرارية، فهو يعطى مصر المكانة التى تستحقها، وشكراً للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما قدمته من أجل خروج المهرجان على أكمل وجه»، كما وجهت الفنانة الشكر للدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

«ريهام» تُلهب حماس الجمهور بـ«فيها حاجة حلوة»

وقدّمت ريهام خلال وصلتها مجموعة من الأغنيات التراثية التى انسجم معها الحاضرون بالغناء، من بينها «مستنياك»، و«بيقولولى توبى» للفنانة صباح، و«كان عنا طاحون» المعروفة بـ«سهر الليالى» للفنانة فيروز، و«انت عمرى» للفنانة أم كلثوم، وكانت المفاجأة حين قدمت ريهام عبدالحكيم أغنية «حلوة يا بلدى» للفنانة داليدا والتى نالت استحسان جميع الحاضرين.

وأحبت الفنانة المصرية أن تقدم عدداً من أغنياتها الخاصة المحبَّبة لقلوب الحاضرين، فقدمت لهم تتر مسلسل «خاتم سليمان»، ثم اختتمت بأغنيتها الشهيرة «فيها حاجة حلوة» التى أشعلت حماس جميع الحاضرين.

واستقبل المسرح بعد دقائق من نزول الفنانة ريهام عبدالحكيم الموسيقار عمرو سليم الذى عزف إحدى المقطوعات الموسيقية، استعداداً لصعود الفنان مدحت صالح إلى خشبة المسرح ليفتتح فقرته بأغنيته الوطنية الشهيرة «برمى السلام على بلدنا». وأشاد صالح فى كلمته التى أدلى بها عقب أداء أغنيته الأولى بمدينة العلمين، قائلاً: «من أجمل مكان فى العالم بالنسبة لى، من أجمل بقعة فى العالم، بقول لكم، أهلاً بيكم، إحنا اتشرفنا بحضوركم، أنا اليومين اللى فاتوا وأنا فخور إنى مصرى، فرصة نبعت تحية محملة بالحب والاحترام لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونقول له ربنا معاك»، وأعقبها بتقديم أغنية «جايلكم ياللى وحشتونى».

واستقبل صالح على المسرح بعد أداء أول أغنيتين الفنانة ريهام عبدالحكيم لكى تشدو برفقته لمدة 5 دقائق بإحدى أهم أغنياته وهى «حبيبى يا عاشق»، فى دويتو غنائى طربى، وعقب نزولها من على المسرح، قدم مدحت صالح عدداً من أغنياته الشهيرة، منها: «وعدى، وقلب واحد، ويتقال، وبحلم على قدى».

وأشعل «صالح» حماس الحاضرين بأداء أغنيته الشهيرة «النور مكانه فى القلوب» التى لاقت تفاعلاً كبيراً من الحاضرين، وأتبعها بتقديم أغنية «زى ما هى حبها»، التى استقبل من خلالها طفلين صغيرين على المسرح لكى يشدو لهما.

واختار أغنية الفنانة فيروز «شط إسكندرية»، لكى يقدمها للجمهور العربى الذى كان حاضراً الحفل، وأعقبها بتقديم أغنية «المليونيرات» التى تحدّث عنها قائلاً: «لما جيت أقدم الأغنية كنت فاكر إنى بغنّى الأغنية لنفسى، ولكنى تفاجأت بأنها أغنية كل المصريين»، واختتم حفله بتقديم أغنيته الوطنية الشهيرة «أنا ابن مصر» التى طلب فيها من جميع الحاضرين الغناء معه. ومن المقرر أن تُختتم فعاليات الأسبوع الثالث من المهرجان اليوم السبت بحفل غنائى كبير يجمع النجمة اللبنانية إليسا والفنان تامر حسنى على مسرح العلمين أرينا، بعد أن كان الأسبوع قد شهد حفلات غنائية لوائل الفشنى ومحمد منير وحميد الشاعرى.

يُذكر أن مهرجان مدينة العلمين للترفيه انطلق يوم 13 يوليو الماضى، ويستمر حتى 26 أغسطس الجارى، إذ يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربى، ويتضمن خلال فعالياته عدداً كبيراً من الأنشطة الرياضية والفنية، حيث استضاف بطولة كرة القدم الشاطئية لنجوم الجيل الذهبى لكرة القدم، والبطولة الدولية للعبة البادل، والبطولة الدولية للعبة الثلاثى الحديث، والبطولة العربية للجودو، بالإضافة لحفلات غنائية جمعت كلاً من تامر حسنى، وراغب علامة ونانسى عجرم، وأحمد سعد، وعلى الهلباوى، ومن المقرر أن يشارك خلال الفترة المقبلة كل من أنغام، ورامى عياش وبهاء سلطان وكارول سماحة، والمطرب العالمى روس.