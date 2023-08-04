مراسلة «إكسترا نيوز»: إشادة واسعة بحفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بالعلمين

قالت دانا مدحت، مراسلة «إكسترا نيوز»، إنَّ مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى يعد المهرجان الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط وفعالياته مستمرة للأسبوع الثالث على التوالي، موضحة فعاليات العطلة الأسبوعية الرابعة بمهرجان العلمين وجولة لأهم الأنشطة المتواجدة.

«مدحت»: العديد من الفعاليات والأنشطة بمهرجان العلمين الجديدة

وأضافت «مدحت» خلال رسالة لها على الهواء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية وفي مقدمتها «الفنية» تُقام داخل مهرجان العلمين الجديدة، لافتةً إلى الحفل الذي جمع مدحت صالح وريهام عبد الحكيم المُقام مساء أمس الخميس، «رجعونا للزمن الجميل.. بأغنيات لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي».

إشادة بحفل مدحت صالح وترقب لحفل الكينج «منير»

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»: «أشاد كافة الحضور بالأداء المميز والأغنيات الطربية الرائعة من الطراز الأول بحفل الأمس.. واليوم الحفل الأكبر والمميز للكينج محمد منير والنجم حميد الشاعري وسط حضور كبير والعديد من الزوار المتوافدين من كل مكان إلى مدينة العلمين الجديدة».