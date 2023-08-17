الجدول النهائي لمهرجان القلعة 2023 بعد اعتماده رسميا..45 حفلا غنائيا

أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، الجدول النهائي لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء المقرر انطلاقه خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، ليقدم 45 حفلا فنيا متنوعا على مدار 15 يوما متواصلة.

نخبة من نجوم الفن في مهرجان القلعة

ويشارك في المهرجان نخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والبلدان العربية منهم على الحجار وهاني شاكر وعمر خيرت، ونادية مصطفى وفايا يونان، التونسية غالية بن علي، هشام خرما، السورية لينا شاماميان، سيمون، هشام عباس، ونسمة محجوب.

ويشارك أيضا من النجوم، عز الاسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony ، اوركسترا القاهرة السيمفونى، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى.

وكورال كلية التربية الموسيقية، الفنان سعيد الارتيست، والمنشد أحمد العمري، والنجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وعبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

سعر تذكرة حفلات مهرجان القلعة

حسب بيان سابق من وزراة الثقافة يبلغ سعر تذاكر الحفلات 50 جنيها، والحجز من أمام شباك التذكر يوم الحفل، ولا يوجد حجز أون لاين.

وتبدأ جميع الحفلات في الثامنة مساء، وتجهز حاليا الأوبرا لمسرح القلعة حيث تصل سعة المكان إلى 5000 متفرجا.