لطيفة تشعل مسرح مهرجان قرطاج بأغنية جديدة من ألحان بليغ حمدي

نجاح لافت للنجمة لطيفة في حفلها الثاني بمهرجان قرطاج، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وضم الحفل عددًا من نجوم تونس وعلى رأسهم صابر الرباعي، وشارك بالحفل الخيري كل من محمد الجبالي، وغازي العيادي، ونوال غاشم، ‏‏صحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، وخُصصت عائدات الحفل ‏‏للعائلات المتضرّرة من الحرائق بمدينة طبرقة.‏

لطيفة تداعب جمهورها بأغنية «ماتروحش بعيد»

وقدمت لطيفة أغنية «الحومة العربي»، ومجموعة من أجمل أغانيها، منها «هنعيشها مره واحدة» و«خليني»، وتفاعل الجمهور معها خلال أغنية «ماتروحش بعيد»، كما غنت «حبك هادي» بناء على طلب الجمهور، وقدمت فقرة غنائية مع كورال الأطفال غنت خلالها «بحب في غرامك»، وسبق وشاركها نفس الكورال خلال الحفلة الأولى بقرطاج.

لطيفة تقدم أغنية جديدة في حفلها بقرطاج

وفاجأت لطيفة الجمهور خلال الحفل، بتقديم أغنية جديدة لم تطرح من قبل، وهي من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وستقوم بطرحها لأول مره في الذكرى 30 لرحيله، واختتمت فقرتها بأغنية «أهيم بتونس الخضراء».

وزارة الثقافة التونسية تكرم لطيفة

جدير بالذكر أن وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي، كرم النجمة لطيفة، الأربعاء الماضي بمقر الوزارة، بعد ‏‏نجاح حفلها الأول بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات ‏‏اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من ‏‏نجاحات كبيرة، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملًا، ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للنجمة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، عبر الحفلات ‏‏الخيرية التي تقدمها.