كل ما تريد معرفته عن كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط

أعلنت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط كافة المعلومات عن كلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة والتي تعد الأولى من نوعها تقبل البنين ويبحث عنها عدد كبير من طلاب الثانوية العامة.

معلمو رياض الأطفال

وتم إنشاء كلية التربية للطفولة المبكرة- جامعة أسيوط؛ بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء 2943 لسنة 2015، وتسعى الكلية إلى إعداد كوادر متميزة، ومتخصصة من معلمي ومعلمات رياض الأطفال وتتضمن الكلية من أقسام علمية، وهي؛ قسم العلوم التربوية، وقسم العلوم النفسية، وقسم العلوم الأساسية.

الأولى من نوعها

تعد كلية التربية للطفولة المبكرة للبنات والبنين بجامعة أسيوط؛ الأولى من نوعها التي تقبل البنين، ولا تقتصر على البنات، ولديها الكثير من الشراكات مع الهيئات والمؤسسات المعنية بالطفولة، وتوفر فرص عمل للمتميزين من الطلاب في المدارس الخاصة، والدولية، وتضم الكثير من خبراء الطفولة المتميزين على مستوى الجامعات المصرية.

طلاب الثانوية العامة

تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة (بنين وبنات) بقسميها؛ العلمي والأدبي عن طريق مكتب التنسيق، ويتم توزيع الطلاب على الأقسام الثلاثة؛ وفقا لرغبة الطالب بناء على الأعداد التي يحددها مجلس الكلية، و تبعاً لاحتياجات سوق العمل، والطاقة الاستيعابية للكلية.