محمد ممدوح عن فيلم «وش فى وش»: بحب الشغل مع أمينة خليل

نجح فيلم «وش في وش» للفنان محمد ممدوح في احتلال المركز الثاني في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية ليدخل ضمن قائمة منافسة موسم الصيف، بعد أيام من طرحه في السينمات.

محمد ممدوح يتحدث عن فيلم وش في وش

وقال الفنان محمد ممدوح لـ«الوطن»: «أنا بحب الشغل مع أمينة خليل جدا واشتغلنا مع بعض أكثر من مرة وبيننا كيميا حلوة في الشغل وقصة العمل هي أكثر حاجة شدتني فيه قصة حلوة ومختلفة وواقعية جدا».

محمد ممدوح: كوميديا وش في وش نابعة من المواقف

وأضاف محمد ممدوح: «الكوميديا في الفيلم نابعة من المواقف والمشكلة اللي بيتحط فيها كل أبطال الفيلم اللي بيدور كله في كام ساعة في حياة الأبطال دول لكن مش كوميديا إيفيهات خالص».

وكشف ممدوح عن أن صعوبة الفيلم كانت فقط في التوقيت لأنه كان في فترة تصوير أعمال رمضان الماضي ولكنه سعيد بالنتيجة التي وصل لها الفيلم وبخروجه للنور ويتمني أن ينال إعجاب الجمهور.