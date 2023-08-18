محمد ممدوح ينصح جمهوره: «متدخلوش حد بينكم في خلافاتكم الشخصية»

نجح الفنان محمد ممدوح بفيلمه الجديد «وش فى وش» أن يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية والذي يحكي عن العلاقات بين الزوجين والمشاكل التى تنشأ بينهم بسبب تدخلات الآخرين.

محمد ممدوح ينصح جمهوره

وقال الفنان محمد ممدوح فى تصريحات خاصة لـ«الوطن: «حابب أنصح كل الناس، متدخلوش حد بينكم في خلافاتكم الشخصية سواء كنتوا متجوزين أو حتى صحابكم، اتواجهوا المواجهة هي اللي بتحل كل حاجة».

وتابع الفنان محمد ممدوح: «لو فيه أي مشكلة متدخلوش أي حد بينكم حتى لو كان أهلكم وداخلين بحسن نيلة ولكن الألطف هو إنكم تواجهوا بعض، اللي عاوز يقول حاجة لازم يقولها، أنا بعمل كد».

أبطال فيلم وش في وش

يذكر أن فيلم «وش فى وش» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمينة خليل ومحمد ممدوح وأنوشكا وبيومي فؤاد وسلوى محمد على وسامى مغاورى ومحمد شاهين وأحمد خالد صالح ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.