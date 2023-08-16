محمد ممدوح: «مبسوط إني اشتغلت مع كل فرد بفيلم وش في وش»

أعرب الفنان محمد ممدوح عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته بنجاح فيلمه «وش في وش» والذي انطلق عرضة في السنيمات مؤخرا.

ونشر ممدوح صورة له من العرض الخاص وعلق قائلًا: «الحمدلله حقيقي مبسوط جدا واتشرفت جدا جدا إني اشتغلت مع كل فرد في العمل ده. وش في وش دلوقتي في السينمات يارب يعجبكم».

فيلم وش في وش

فيلم وش في وش يضم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وإخراج وليد الحلفاوي.